مصر.. مسؤولون عرب وأجانب يتوجهون للقاء الكتاتني في سجنه

توجه وفد يضم وزيري خارجية قطر خالد العطية والإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، ونائب وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز والمبعوث الأوروبي برناردينوليون مساء الاثنين 5 أغسطس/آب لسجن طرة بجنوب القاهرة للقاء سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" بمحبسه.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن عضو بهيئة الدفاع عن الكتاتني وخيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، قوله إنه لم يُعرف بعد موقف الكتاتني من لقاء الوفد الذي يضم مسؤولين عربا وأجانب.

وقال مصدر دبلوماسي بالسفارة الأميركية بالقاهرة إن بيرنز توجه إلى سجن طرة للقاء الكتاتني دون أن يفصح عما إذا كان الوفد وصل أولاً.

لقاءات لن تثمر شيئاً

وفيما لم يعرف موقف الكتاتني حول هذا اللقاء، إلا أن تصريحات لقادة بجماعة "الإخوان المسلمين" ذكرت أن مثل تلك اللقاءات لن تثمر شيئاً.

وقال عصام العريان نائب رئيس "الحرية والعدالة" إن "الجواب الذي سيتلقاه وليام بيرنز من الدكتور سعد الكتاتني الذى يتواجد الآن وراء اﻷسوار هو نفسه الذي سمعه من التحالف الوطني"، حيث التقى بيرنز وفداً من التحالف الوطني، مرتين خلال زيارته الحالية.

وأضاف العريان فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "مصر تحررت والقرار قرار الشعب المصري، إرادتها حرة طليقة مستقلة، استكمال المسار الديمقراطي من حيث انتهينا، بعودة الدستور والرئيس بصلاحياته الدستورية ومجلس الشورى، وعلينا الذهاب بعد ذلك إلى انتخابات مجلس النواب سريعاً لتظهر الإرادة الشعبية فى اقتراع حر، وتنتقل إليه سلطة التشريع كاملة، تشكل اﻷغلبية حكومة برلمانية تتولى السلطة التنفيذية وفق الدستور المستفتى عليه، ثم انتخابات لمجلس الشورى، يقترح رئيس الجمهورية أو خمس مجلس النواب التعديلات الدستورية المقترحة لإقرارها فى البرلمان ثم استفتاء الشعب عليها".

المفوض بالحديث هو الرئيس مرسي

وكانت قيادات إخوانية قد أكدت خلال لقائها ببيرنز على مدار اليومين الماضيين أن "المفوض بالحديث عن الأمور السياسية هوالرئيس محمد مرسي"، إلا أن الوفد الأميركي الأوروبي أكد أنه لم يقابل مرسي حتى الأمس، ولم يوضح ما إذا كان سيقابله خلال الساعات القادمة أم لا، وذلك بحسب طارق الملط المتحدث باسم حزب "الوسط "والقيادي بـ"التحالف الوطنى من أجل الشرعية" وأحد المشاركين في لقاءات التحالف مع بيرنز.

لكن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصور، أكد في بيان صحافي صباح الاثنين أنه "لا توجد أي زيارات لمرسي من أي طرف، وكل ما يتردد في هذا الإطار غير صحيح".

وكان نفس الوفد قد زار في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين الشاطر في محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة بمجموعة سجون طرة واستغرقت الزيارة قرابة ساعة ونصف، وهي الزيارة التي قال حسن نجل الشاطر إن الأخير رفضها ولكنها تمت رغماً عنه.