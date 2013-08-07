السياسة تطعّم كعك العيد.. بشعارات "مرسي رئيسي" ومصر CC

يبدو أن للسياسة في مصر بعد الثورة حصة في كل مجال، فبعد دخولها إلى كافة جوانب الحياة، وانخراط جميع فئات المجتمع في الحراك السياسي العام، من سائق التاكسي والـ"تكتك" إلى مدير الأعمال والفنان وغيرهم، ها هي تدخل حتى مجال الطعام والأفراح.

فقد ألقت الأحداث السياسية المتأزمة، خصوصاً بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بظلالها على استعدادات المصريين لاستقبال عيد الفطر، إذ نقلت ربات البيوت والمعتصمات في الميادين شعارات السياسة إلى "صاجات" وأفران كعك العيد، لينتقل معها الصراع من الشوارع إلى الأفران.

فالعبارات التي اعتاد المصريون تردادها في ساحات اعتصامهم ورفعها على لافتات يحملونها، كـ"مرسي رئيسي" و"مصرCC" وغيرهما، انتقلت إلى شعارات مشكلة بعجائن كعك العيد، بحسب ما أوردت الصحف المصرية، لا سيما "المصري اليوم"، بالإضافة إلى تداول صور الكعك على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".

في اعتصامي "رابعة العدوية" في مدينة نصر و"ميدان النهضة" في الجيزة، حيث يعتصم مؤيدون لمرسي منذ أكثر من شهر، أحضر معتصمون أفراناً لتسوية مخبوزات وكعك العيد، الذي يعد أحد الطقوس والعادات المرتبطة بعيد الفطر.

أنصار مرسي يعدون كعك العيد باعتصام نهضة مصر ‹ › أنصار مرسي يعدون كعك العيد باعتصام نهضة مصر ‹ › أنصار مرسي يعدون كعك العيد باعتصام نهضة مصر ‹ › أنصار مرسي يعدون كعك العيد باعتصام نهضة مصر ‹ ›

وتولت معتصمات تشكيل قطع الكعك، ونالت شعارات الاعتصام من العجائن نصيباً، حيث شكلت تلك السيدات من العجائن عبارات، منها "إسلامية" و"مرسي رئيسي" و"ضد الانقلاب".

في المقابل، ردت السيدات المؤيدات لـ"ثورة 30 يونيو" باستخدام شعارات شكّلنها على كعك العيد، وأبرزها «مصر cc»، في إشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي.