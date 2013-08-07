معتصمون بـ"رابعة" يهاجمون الأهالي بالأسلحة البيضاء

وسط غياب أمني تام، هاجم نحو 500 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين بمنطقة "رابعة العدوية" العشرات من أهالي عمارات حي "التوفيق" المجاور للاعتصام، بعد أن حاول السكان إزالة الطوب من طريق شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

وبحسب ما ورد في "بوابة الأهرام"، فقد فوجئ السكان بالمعتصمين يعتدون عليهم بالأسلحة البيضاء ويرشقوهم بالطوب والحجارة التى خلعوها من أرصفة طريق النصر والشوارع المحيطة لمقر الاعتصام.

كما أطلقوا أعيرة نارية بصورة عشوائية على هؤلاء الأهالي، الذين حاولوا إزالة الحواجز.

ويشهد شارع يوسف عباس حالة من الكر والفر بين الأهالي ومعتصمي "رابعة"، الذين رفضوا بشدة إزالة الطوب الذين قطعوا به جميع الطرق والشوارع المؤدية لمنطقة "رابعة".

كان سكان حي "التوفيق" بمدينة نصر قد أطلقوا دعوة على صفحة خاصة بهم على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتجمعهم بالقرب من نادي الزهور لإزالة السدود التي أقامها الإخوان من الطوب وتسببت في عجز الأهالي عن الدخول والخروج لمنازلهم.