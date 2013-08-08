إسرائيل تعيد فتح مطار إيلات بعد إغلاقه لدواعٍ أمنية

أعيد فتح مطار إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر مساء الخميس 8 أغسطس/آب بعد إقفاله فترة وجيزة لدواعٍ أمنية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قالت متحدثة باسم الجيش: "أعيد فتح المطار بعد تقرير جديد عن الوضع"، من دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن إسرائيل أغلقت مطار إيلات القريب من سيناء حتى إشعار آخر بسبب مخاوف أمنية.

وقالت متحدثة عسكرية: "أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات إلى مطار إيلات بإلغاء جميع رحلات السفر والوصول بناء على تقييمات أمنية"، ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويستقبل المطار السائحين القادمين إلى منتجع إيلات الإسرائيلي المطل على البحر الأحمر. وجاء قرار الإغلاق إثر تصاعد المخاوف الأمنية من أنشطة المتشددين الإسلاميين في سيناء.

وقالت إسرائيل الشهر الماضي إنها عززت الدفاعات الصاروخية قرب حدودها الجنوبية مع مصر لمواجهة هجمات محتملة من المتشددين الذين يعارضون وجود إسرائيل.

وسقط صاروخ أطلق من سيناء في جنوب إسرائيل في يوليو/تموز الماضي، وعثر على بقاياه في تلال شمالي إيلات، والتي تحدها مصر من الغرب والأردن من الشرق.

وتصاعد العنف في سيناء منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز عقب احتجاجات واسعة ضد حكمه، وترد تقارير عن هجمات شبه يومية في شبه الجزيرة.

وأنفقت إسرائيل بكثافة لتعزيز الأمن في محيط إيلات منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، والذي أثار مخاوف بشأن مستقبل معاهدة السلام الموقعة مع مصر في 1979، والتي كانت أول معاهدة بين إسرائيل ودولة عربية.

وأكملت إسرائيل في وقت سابق هذا العام بناء حاجز بطول 250 كيلومتراً على الحدود مع مصر يمتد من ضواحي إيلات إلى قطاع غزة على البحر المتوسط.

واتخذت إسرائيل إجراءات أخرى للتصدي للمتشددين في سيناء، من بينها نظام مبتكر لتحويل مسارات الصواريخ يمكن وضعه على الطائرات.