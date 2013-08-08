شيخ الأزهر: المصريون قادرون على تجاوز الأزمة

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة عيد الفطر السعيد المصريين جميعاً إلى الوحدة ونبذ الخلافات والتسامح. كما قال شيخ الأزهر إن المصريين قادرون على تجاوز الأزمة وإغلاق الباب على التدخل الخارجي في الشأن المصري الداخلي.

وكان الأزهر الشريف دعا الأطراف المصرية إلى لقاء هام بعد عيد الفطر من أجل مناقشة الأزمة السياسية في البلاد.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) المصرية عن مصدر بالأزهر قوله إن الأزهر الشريف سيدعو أصحاب المبادرات التي قدمت لحل الأزمة إلى لقاء هام بعد العيد مباشرة في حضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مضيفاً أن هناك بعض المبادرات يمكن أن يبنى عليها لبدء المصالحة الوطنية.

وقال المصدر: "الأزهر الشريف سوف يدعو أصحاب المبادرات التي قدمت لحل الأزمة الآنية التي تمر بها مصر في لقاء هام بعد العيد مباشرة في حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".

وأشار المصدر إلى وجود "بعض المبادرات التي يمكن أن يبنى عليها لبدء المصالحة الوطنية".

وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بيانا أوضحت فيه فشل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، وحملت الإخوان مسؤولية تبعات الفشل.