الأزهر يدعو للقاء بعد عيد الفطر لمناقشة أزمة البلاد

دعا الأزهر الشريف الأطراف المصرية إلى لقاء هام بعد عيد الفطر من أجل مناقشة الأزمة السياسية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر بالأزهر قوله إن الأزهر الشريف سيدعو أصحاب المبادرات التي قدمت لحل الأزمة إلى لقاء هام بعد العيد مباشرة في حضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مضيفا أن هناك بعض المبادرات يمكن أن يبنى عليها لبدء المصالحة الوطنية.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت انتهاء مرحلة الجهود الدبلوماسية لفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في "رابعة العدوية" و"النهضة" وحملت جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية وسمحت الحكومة المصرية لمبعوثي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وقطر بالزيارة والنقاش من أجل استطلاع تفاصيل المشهد، وحث جماعة الإخوان المسلمين علي الالتزام بمسؤولياتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو/حزيران و26 يوليو/تموز 2013 ".

