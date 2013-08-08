الأمن المصري يفجر قنبلة يدوية الصنع بمدينة شبرا الخيمة

ذكر مراسل "العربية" في القاهرة، الخميس، أن قوات الأمن المصرية قامت بتفجير قنبلة يدوية الصنع بشارع ناصر بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية دون سقوط خسائر في صفوف المواطنين، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم حسن مكاوي معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة، بوجود حالة من الذعر بين المواطنين في شبرا الخيمة بسبب عثورهم على قنبلة يدوية الصنع بشارع مستشفى ناصر العام.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" انتقل على الفور العقيد محمد حسين رئيس قسم المفرقعات، الذي تمكن من فرض كردون أمني على المنطقة وإبعاد المواطنين وتفجير القنبلة بواسطة ثلاث طلقات مياه.

وتبين من تقرير المفرقعات أن القنبلة يدوية الصنع وهي عبارة عن أنبوبة أسطوانية بلاستيكية صفراء اللون قطرها 5 سنتيمترات وطولها 20 سنتيمتراً، وبطرفيها أسلاك نحاسية وبداخلها جسم غريب أسطواني معدني الشكل ملفوف بقطعة قماش بيضاء اللون وسلسلة حلزونية ومجهز تجهيزاً صناعياً.