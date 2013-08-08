الجيش المصري يقول إنه قتل 60 متشدداً في سيناء في شهر

قال الجيش المصري الأربعاء 7 أغسطس/آب إنه قتل 60 متشدداً إسلامياً في شبه جزيرة سيناء خلال شهر بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

وأشار الجيش إلى "العمليات الإرهابية" المتزايدة في الآونة الأخيرة، وقال إنه ينفذ حملة مكثفة في سيناء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ضد المتشددين الذين "يهددون الأمن القومي المصري".

وصعد متشددون متمركزون أساساً في شمال سيناء بالقرب من حدود إسرائيل هجماتهم على قوات الأمن وأهداف أخرى منذ 3 يوليو/تموز عندما عزل الجيش مرسي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد علي "نتائج" الحملة في صفحته على "فيسبوك" وقال إن 64 متشدداً آخرين أصيبوا في الحملة خلال الفترة من 5 يوليو/تموز وحتى 4 أغسطس/آب. وقال الجيش إنه تم القبض على أكثر من 100 شخص.

وينفذ المتشددون هجمات يومياً تقريباً، وقال مسؤولون طبيون إن المتشددين قتلوا نحو 40 شخصاً، أغلبهم من أفراد قوات الأمن.