الحكومه والتفتيش في أوراق تالفة

لم أنزعج مثلما انزعجت عندما قرأت وسمعت تصريحات حكومية عن أن الحكومة الانتقالية الحالية لن تقدم أي خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي بإعتبار أنها حكومة مؤقتة وإذا كان هذا صحيحا فإنها تضع نفسها في ذات موقع الحكومة السابقة التي كان أحد انتقاداتي الرئيسية عليها هو تاجيلها أي خطوات إصلاحية جادة إلي حكومة تليها وايضا اتخاذها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ذريعة لتأجيل التصدي الجاد للأزمة الاقتصادية.

وفي أول حوار صحفي قال رئيس الوزراء إن من اولويات الحكومة ضبط الحالة الاقتصادية وقد نتفق معه إذا كانت البلاد تمر بظروف عادية وأن الوضع الاقتصادي يحتاج إلي عملية ضبط أو كما يقال تربيط الصواميل, ولكن الوضع يحتاج إلي أكثر وأكبر من هذا بكثير وأظن ان أهم إنجاز يمكن أن ينسب للحكومة الحالية هو نظرتها إلي المستقبل وتحديد واضح لرؤيتها وذلك بوضعها لخطة إنقاذ اقتصادي لها أسس تحقق التنمية والعدالة الإجتماعية وتصلح أساسا لبناء خطة متكاملة عليها ويكون لها مردود عالمي سواء تجاه الدول المانحة أو صندوق النقد الدولي ولا تكتفي بضبط الحالة الاقتصادية التي سوف تبدو وكأنها مجرد عملية ترميم لواجهة مبني متصدع داخليا, عليها أن تنظر للمستقبل وتعمل من أجله حتي وإن بدا تنفيذ تلك الخطط غير ممكن الآن ولكنه إثبات للنوايا واستعداد للمستقبل, وهنا أتذكر عام1969 كانت قناة السويس مغلقة والعدو الإسرائيلي علي ضفة القناة وآنذاك زرت المهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة القناة ومعي زميلي الدكتور أحمد عامر رحمهما الله وذلك في المبني المؤقت لهيئة قناة السويس والذي إتخذ أحد المباني الحكومية بجوار مسجد رابعة العدوية وقد لاحظت ان جميع موظفي الهيئة رغم إغلاق القناة يعملون كخلية نحل وكأن القناة مفتوحة وسألت المهندس مشهور عن ذلك فقال نحن نستعد للمستقبل عندما يتحقق النصر, حيث تقوم جميع الإدارات بنشاطها المعتاد ونعد دراسات عن اساطيل الملاحة العالمية والنقل البحري والحمولات والسفن ووسائل تطهير وتعميق القناة وتوسيعها لتعود شريانا بحريا عالميا تمر منه جميع السفن التي أتخذت طرقا أخري خلال فترة إغلاق القناة كما أرسنا معداتنا البحرية للعمل في مواني بعض الدول الإفريقية حتي لا يتوقف العاملون عليها عن نشاطهم وتحقق إيرادا بالنقد الأجنبي.

ومن هنا نتصور أن تنشغل الحكومة الحالية بوضع خارطة طريق اقتصادية للإفلات من براثن الأزمة الاقتصادية وتتضمن خطة للإصلاح متكاملة خاصة أنها تضم فطاحل رجال الاقتصاد والأعمال والبحوث والدراسات من طراز الدكاترة حازم الببلاوي ونائبه زياد بهاء الدين ووزير ماليته أحمد جلال ووزير الصناعة منير عبد النور ووزير الاستثمار أسامة صالح

وقد كان مثيرا للدهشة أن يبدأ وزير الصناعة مسئولياته بالحديث عن إعادة نظام دعم التصدير وبرنامج تحديث الصناعة وليس خافيا ما شاب كليهما من فساد شديد إبان عصر مبارك وسوء استغلال لمواردهما لصالح بعض المحظوظين من رجال الأعمال ناهيك عن إهدار جانب من أموال مركز تحديث الصناعة لتغطية المرتبات والمكافآت الباهظة الفلكية للمحظوظين من مساعدي ومستشاري بعض الوزراء آنذاك, ألا تعتبرهذه البداية تفتيشا في أوراق تالفة بينما كان من المتوقع أن تكون اتخاذ مجموعة إجراءات لحفز الاستثمار الوطني وتشغيل الطاقات العاطلة في المصانع والتي تتجاوز75% من طاقاتها الإنتاجية والبحث عن الحلقة المفقودة بين الصناعة والبنوك ومواجهة التهريب الذي يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق فضلا عن دراسة ما يمكن حظر استيراده لفترة زمنية معقولة حماية للصناعة الوطنية ريثما تسترد أنفاسها وهذا لا يتنافي مع قواعد ما اصطلح علي تسميته باتفاقية الجات, ومن المؤكد أن الوزير والوزارة لديها من المقدرة إذا توافرت الإرادة ما يمكن أن يمهد الطريق لاستعادة الصناعة عافيتها وهذا هو المحك الحقيقي للحكومة ومعيار الحكم عليها وتقييم أدائها كما كان مثيرا للدهشة والانزعاج معا قرار وزير المالية بمجرد جلوسه علي كرسي الوزارة بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة مما أعطي هذا القرار صبغة سياسية ووفق ما صرح به بأن العمل سيتم بالموازنة بقواعدها مع بعض المرونة و هذا أيضا يندرج تحت بند التفتيش في أوراق تالفة أليس كان من الاجدي الحديث بجدية عن تطبيق نظام صارم وعادل للحد الأدني والأعلي للأجور؟ وعن إجراءات مالية تحقق العدالة الاجتماعية؟ وعن إجراءات لمواجهة ديون الحكومة التي تجاوزت حدود الأمان وبشكل عام اليس كان من الأجدي والأفضل الحديث عن برنامج للإصلاح المالي للحد من كل التشوهات في موازنة الدولة؟

في هذه اللحظة دعونا نذكر وزير المالية بما أشار إليه في دراسة هامة له كان قد أعدها في مايو2011 عن رؤية مستقبلية للإقتصاد المصري من أنه عندما تتغير القيادات في حال لم تحقق طموحات المواطنين عندئذ تنشأ سياسات إقتصادية لها ثلاث سمات هي المساواة والكفاءة والفاعلية والمصداقية والثقة ويشير إلي أننا بحاجة إلي الإجابة علي الأسئلة الثلاثة التالية علي الأقل:

أي نموذج من نماذج التنمية ينبغي علي مصر إتباعه ؟

ما الذي يمكن عمله علي المدي القصير لمعالجة الانكماش الاقتصادي مع ضمان ألا تضر الإجراءات التي يتم إتخاذها بسياسات الإصلاح الاقتصادي في المستقبل؟.

ما الذي يمكن القيام به لتحقيق نمو اقتصادي أسرع مع قدر أكبر من العدالة والمساواة بين المصريين وذلك بعد أن تستقر الأمور؟.

وفيها اقترح علي الحكومة اتخاذ إجراءات إيجابية مثل توفير حوافز لرجال الأعمال في القطاع الخاص لزيادة التوظيف والنظر في رفع الحد الأدني للأجور وأن يكون هناك تشريع يحدد آليات التفاوض علي الأجر بين أصحاب العمل والممثلين الشرعيين للعمال وكذلك إصلاح هيكل الأجور في الحكومة, بالإضافة إلي العديد من المقترحات الأخري لتحقيق النمو والمساواة وهي تمثل خارطة طريق اقتصادية لمستقبل التنمية الاقتصادية في مصر لعلها تكون نقطة البداية بدلا من التفتيش في اوراق قديمة كأوراق البنكنوت التالفة والله المستعان في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

نقلاً عن صحيفة "الأهرام"