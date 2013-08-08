السفارة الأميركية بمصر تحذر مواطنيها من اضطرابات محتملة

أصدرت السفارة الأميركية فى مصر الأربعاء 7 أغسطس/آب تحذيراً أمنياً جديداً عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وذكرت السفارة فى بيانها أنه على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد تم الإعلان عنه لفض الاعتصامات، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت نيتها من خلال وسائل الإعلام لفض اعتصام المتظاهرين في القاهرة في منطقة "رابعة العدوية" في مدينة نصر وميدان "النهضة" بالجيزة.

وذكر التحذير أنه في حال بدء فض الاعتصامات وإبعاد المتظاهرين فمن المرجح أن تحدث اشتباكات وأحداث عنف، وقد يحدث ذلك أيضاً فى أماكن أخرى غير أماكن الاشتباكات، ولهذا فإن السفارة الأميركية تحث المواطنين الأميركيين على تجنب كل أماكن الاحتجاجات.

وذكر التحذير أنه بسبب التهديد في جميع أنحاء العالم الصادر فى 4 أغسطس/آب الحالي ستظل السفارة الأميركية مغلقة مع تعليق الخدمات القنصلية العادية.

وأضاف بيان السفارة بالقاهرة أنه على سبيل الممارسة العامة، ينبغي على المواطنين الأميركيين تجنب المناطق التى بها تجمعات كبيرة وحتى المظاهرات أو الأحداث التى يقصد منها أن تكون سلمية فيمكن أن تتحول إلى المواجهة وربما تتصاعد إلى أعمال عنف.

وحث التحذير المواطنين الأميركيين في مصر على متابعة التقارير الإخبارية المحلية وتخطيط الأنشطة وفقاً لذلك.

وأشار البيان إلى أن السفارة تذكر المواطنين الأميركيين بمراجعة خطط أمنهم الشخصي والبقاء في حالة تأهب لمحيطهم في جميع الأوقات في مصر.