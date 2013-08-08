السيسي يصدر قراراً بتحمل القوات المسلحة ديون "الغارمات"

قررت القوات المسلحة المصرية أن تتحمل المبالغ المستحقة على ربات الأسر السجينات اللائي صدرت ضدهن أحكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، للإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبحسب ما ورد في صحيفة "المصري اليوم"، فقد أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، توجيهاته للأجهزة المعنية بوزارة الدفاع لمخاطبة وزارة الداخلية لحصر أعداد هؤلاء السيدات الغارمات والديون المستحقة عليهن لسدادها.

وتم حتى الخميس 8 أغسطس/آب الإفراج عن 48 سجينة كدفعة أولى ممن تتراوح الديون المستحقة عليهن بين 1000 و15 ألف جنيه مصري، وكانت قد صدرت أحكام ضدهن تبدأ من الحبس لمدة عام إلى السجن 7 سنوات.

وصرح مصدر عسكرى مسؤول بأنه يجري بالتنسيق مع مصلحة السجون حصر الأعداد المتبقية من السجينات الغارمات لدفع المبالغ المستحقة عليهن والإفراج عنهن تباعاً.