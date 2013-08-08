تظاهرة مؤيدة لمرسي تتحول إلى سهرة غناء ورقص وموسيقى

كشف فيديو بُث على موقع "يوتيوب" عن تحول تظاهرة ليلية برابعة العدوية تطالب بإعادة محمد مرسي إلى الرئاسة إلى ساحة للرقص والغناء شارك فيها المعتصمون، حيث رقص المتظاهرون على وقع أنغام الموسيقى وعلا التصفيق مصحوباً بالرقص بالعصي الذي يُعرف بالعامية المصرية "التحطيب"، وذلك وفق ما نشرت صحيفة "اليوم السابع".

ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها الإخوان على الأغاني والرقص، فقد سبقتها تظاهرة دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز الماضي تحت شعار جمعة الزحف بميدان رابعة العدوية، حيث تخللها الرقص والأغاني، وقد رفضت قيادات سلفية المشاركة في هذه الفعالية بحجة أن الرئيس المعزول لن يعود بالأغاني.

جدير بالذكر أن الآلاف من مؤيدي الرئيس مرسي يعتصمون في ميداني رابعة العدوية والنهضة منذ نحو ما يزيد على 30يوماً، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى هرم السلطة مجدداً.

وقد عزل الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي الرئيس مرسي عن الحكم بفعل تظاهرات شعبية ضخمة طالبت بإقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ووضعت السلطات المصرية الجديدة خارطة طريق زمنية يتم بمقتضاها تنفيذ المرحلة الانتقالية.