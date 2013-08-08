ضبط 6 تماثيل ذهبية جنوب مصر أحدها يعود لتوت عنخ آمون

تمكّنت الأجهزة الأمنية جنوب مصر، الخميس، من ضبط 6 تماثيل ذهبية مختلفة الأشكال والأحجام أحدها يعود للملك توت عنخ آمون، وآخر لإحدى الملكات، وقطعة ثالثة لأحد الحيوانات المفترسة، وقطعة حجرية يشتبه في أثريتها وكمية من الخرز ذات اللون الذهبي.

وعثرت قوات الأمن عليها بحوزة نجار مسلح وعاطل عقب استقلالهما سيارة من محافظة أسيوط جنوب العاصمة المصرية القاهرة صوب محافظة قنا على بعد 800 كلم من العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم ضبط المتهمين خلال وجود قوة من مباحث مركز قفط بكمين البياضية، مستقلين سيارة ماركة هيونداي ألنترا بقيادة الأول، وبتفتيشها تم ضبط المضبوطات.

وبمواجهة الجانيين أقرّا بحيازتهما المضبوطات بقصد بيعها لراغبي اقتناء القطع الأثرية والمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي أواخر الشهر الماضي تمكنت الشرطة المصرية أيضاً من العثور على 5 تماثيل ذهبية اللون و21 شريحة نحاسية و3 سبيكة ذهبية اللون بمحافظة بني سويف خلال توقيف أحد السائقين.