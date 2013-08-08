عبدالحليم قنديل: رفض المعونة الأميركية لمصر واجب وطني

قال الكاتب الصحافي عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، إن تصريحات الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأربعاء جاءت لتبرير مواقف معينة.

وأضاف قنديل، خلال لقاء مع برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء الأربعاء 7 أغسطس/آب، أن حكومة الدكتور الببلاوي لا تعطي شعوراً بأنها موجودة في مصر.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، أن المشهد السياسي الآن ظاهره حرب على الإرهاب وباطنه خلاف مع الأميركان، مشدداً على أن مصر بلد بها انكشاف سياسي.

وأكد قنديل أن المطلوب من الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو استغلال حشود المصريين التي فوضته، ويحرر الإرادة المصرية من أميركا، وذلك من خلال رفض المعونة الأميركية لفرض الإرادة المصرية على سيناء.

وأشار الكاتب الصحافي إلى أن رفض المعونة الأميركية واجب وطني، منوهاً أنه سيجعل السلطة الحالية مختلفة عن جماعة الإخوان المسلمين.

وقال قنديل إن تأمين الثورة هو أمر في غاية الأهمية. وأضاف أن جزءا من محنة الثورة المصرية الآن أنها لا تحكم عقب نجاحها.

وأوضح رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، أن اعتصام أنصار مرسي هو اعتصام مسلح غير سلمي، وبمثابة غارات ليلية وقطع للطرق، مؤكدا أنه خارج عن أي معنى ديمقراطي.

وأكد قنديل أن هناك فرقا بين المعتصمين المتواجدين بميداني "النهضة" و"رابعة العدوية"، فاعتصام نهضة مصر يمثل مدرسة العنف المباشر، بينما معتصمي رابعة العدوية يمثلون مدرسة العودة للعنف.