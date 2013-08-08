مصر.. بهجة العيد غائبة والانقسام السياسي سيد الموقف

ساعات قبل عيد الفطر لكن بهجة العيد تبدو غائبة عن وجوه معظم المصريين، الذين بدوا منقسمين إلى فريقين يتعاملون مع العيد هذا العام بمذاق سياسي. ففي رابعة العدوية يلعب الأطفال في المساء وخلفهم صورة للرئيس المعزول، وفي الصباح تعمل نساء الإخوان على صنع الكعك.

أما في ميدان التحرير فيسيطر الهدوء الحذر وسط دعوات للاحتشاد في أول أيام العيد للردّ على التدخل الأميركي. وبعيداً عن الاصطفاف السياسي عبر معظم المصريين عن رغبتهم بالاستقرار المنشود.

ومن قلب الساحات والميادين، أكد بعض بائعي الكعك أن عمليات البيع أقل من كل عام بسبب الاضطراب السياسي، حتى ملابس العيد للأطفال فقد قل الإقبال عليها، كذلك أكد أصحاب المحال أن أجواء التوتر الأمني دفعت بالكثير من المصريين إلى عدم النزول إلى الشارع، أو الإقبال على الشراء.

هكذا انعكس فشل مفاوضات الحل السياسي على ملامح المصريين الذين زاد إحساسهم بالخوف من احتمال التصعيد المسلح واللجوء إلى عمليات التفجير والتخريب خلال العيد، وهو ما دعا وزارة الداخلية إلى استنفار قواتها على مستوى الجمهورية، كما ألغت وزارة الصحة إجازة العديد للأطباء للاستعداد لحالات الطوارئ.

وتبقى مشاعر فرحة العيد هذا العام مرتبطة بمراقبة تطورات المشهد السياسي الذي بدا متسماً بالغموض بعد انسداد فرص التوافق، وهو التوافق الذي كان يراهن البعض على أن يأتي متزامناً مع عيد الفطر.

