البيت الأبيض: المصالحة والتسوية الطريق للديمقراطية بمصر

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني: "إن بلاده ستواصل العمل مع الحكومة الانتقالية وأحزاب المعارضة في مصر، لأن المصالحة والتسوية هما الطريق الذي يجب المضي فيه من أجل تحقيق الديمقراطية للشعب المصري الذي يصب تماماً في الصالح المصري".

وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض، اليوم الخميس 8 أغسطس/آب، أن اهتمام بلاده ينصب على حث الجانبين على المشاركة في عملية مصالحة، والسماح بتمثيل كامل لجميع وجهات النظر من خلالها، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل المضي قدماً في هذا الجهد انطلاقاً من واشنطن، ومن خلال زيارات كبار المسؤولين الأميركيين إلى مصر.

وأعرب كارني عن قلق بلاده من احتمال نشوب عنف، مؤكداً أن بلاده ستواصل حث الجانبين على مواصلة جهود المصالحة بدلاً من استمرار حالة الجمود والمواجهة، خاصة المواجهة العنيفة.

وقال كارني "نحث السلطات على السماح بالمظاهرات السلمية وبعملية شاملة يتم فيها التعبير عن آراء جميع الأطياف من أجل مستقبل مصر".