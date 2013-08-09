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مميش: قناة السويس هي القناة الأم في العالم

المصدر: العربية.نت
(Maersk Mckinney Molle ) أكبر سفينة حاويات بالعالم
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صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس من على ظهر أكبر سفينة حاويات في العالم بأن قناة السويس حققت اليوم الجمعة، إنجازا تاريخيا غير مسبوق بعبور أكبر سفينة حاويات في العالم، (18270 حاوية) وهي السفينة (Maersk Mckinney Moller) وهو ما يعني أن قناة السويس قادرة على استيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من الأسطول العالمي. ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 59 متراً وغاطسها 16.5 متر، وسرعتها 19.9 عقدة وتبلغ حمولتها الكلية 194.8 ألف طن وترفع علم الدانمرك.

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كما أشار الفريق مميش إلى أن قناة السويس قد سجلت اليوم رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ القناة من حيث الحمولات والأعداد بعبور 68 سفينة وهو أعلى رقم مسجل هذا العام وبإجمالي حمولات 4.8 مليون طن وهو ما يؤكد على قدرة قناة السويس والعاملين الشرفاء بها وبشركاتها على إدارة المرفق الملاحي بكفاءة منقطعة النظير ووفائهم لشعب مصر العظيم وتعهدهم بأن تظل القناة الداعم الرئيسي لاقتصادنا القومي ومحافظة على سمعة مصر أمام العالم أجمع.

وفي ختام تصريحه أشاد الفريق مهاب مميش بالقوات المسلحة المصرية وقوات الأمن الداخلي على دورها الرائع في حماية وتأمين قناة السويس.

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