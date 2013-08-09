هدوء بالفيوم واعتقال 11 شخصاً من أنصار الإخوان

ألقت قوات الشرطة المصرية بمحافظة الفيوم القبض على 11 متظاهرا من أنصار الإخوان المسلمين لدى محاولتهم اقتحام مقر مديرية الأمن بالمحافظة.

وسادت حالة من الهدوء محيط مديرية أمن الفيوم، بعد الانتشار المكثف للشرطة حولها بعد اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي وبين أفرد الشرطة المكلفين بحماية مبنى المديرية.

وكانت الاشتباكات قد وقعت أثناء مرور المسيرة التي دعا لها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" عقب صلاة الجمعة، وقام المشاركون في المسيرة بالاشتباك مع أفراد الشرطة بمديرية أمن الفيوم، ومن جانبها قامت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وبعد الاشتباكات تراجع المشاركون في المسيرة إلى مقر نقابة التطبيقيين والمنطقة المحيطة بها.

وفي الإسكندرية، تسببت احتجاجات أنصار جماعة الإخوان المسلمين عقب صلاة الجمعة اليوم في قطع طريق كورنيش الإسكندرية والتسبب في اختناق مروري وتحويل مسار السيارات إلى الشوارع الجانبية.

وكانت مسيرة تضم مئات من أنصار جماعة الإخوان بالإسكندرية انطلقت من ساحة مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر، كما أن مسيرات أخرى كانت نظمتها جماعة الإخوان أمس عقب صلاة عيد الفطر بعدد من الأحياء تم إيقاف مسيرات منها بأحياء أخرى رفض سكان المنطقة استغلال صلاة العيد في النشاطات السياسية.