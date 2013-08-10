اتهامات للإخوان بالاعتداء على صحافيين برابعة العدوية

حذر نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، من مغبّة تكرار حوادث الاعتداء على صحافيين في اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، ومنعهم من تأدية عملهم. جاء ذلك بعد أن قالت الصحافية آية حسن في صحيفة "اليوم السابع" إن متظاهرين منعوها من التصوير أثناء تغطيتها مسيرة للإخوان، واقتادوها إلى خيمة وفتشوها وتعرضوا لها بالضرب.

وقال رشوان "الاعتداء على الصحافيين ومنعهم من تأدية عملهم بات ظاهرة تتكرر في ميداني النهضة ورابعة العدوية".

ولجأ رشوان إلى مؤسسات عربية ودولية متخصصة بحريات الصحافة، للاتفاق على التحركات المناسبة، بعد أن تكررت حالات الاعتداء على صحافيين في الأيام الأخيرة، لعل أبرزها كان ما حدث مع الصحافية آية حسن في صحيفة "اليوم السابع".

وقصة آية يكررها صحافيون، مثل محمد ممتاز، الذي يعمل في موقع "فيتو"، وظهر وقد بدت على وجهه آثار الضرب، يقول إنه تعرض للخطف والسلب والضرب أثناء تغطيته مسيرة للإخوان.

وفي هذا الصدد أيضاً، تقول مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" التي أسسها ناشطون في مصر قبل ست سنوات، إن هناك حالات كثيرة مماثلة، وصلت إلى واحد وعشرين حالة خلال شهر يوليو.

وعلى نحو موازٍ، لم يصدر الإخوان رداً رسمياً على هذه الاتهامات بعد، ولم يعلقوا على بيان نقيب الصحافيين الذي حرص على التأكيد على حيادية النقابة، مذكراً أنها كافحت ضد إغلاق صحيفة "الحرية والعدالة"، ووقفت إلى جانب صحافيين مؤيدين للرئيس المعزول.

ولكن الإخوان الذين يواجهون اتهامات بتقييد حرية الصحافيين، يشكون بدورهم من كبت حريتهم في التعبير من خلال إغلاق قنواتهم وإذاعاتهم.