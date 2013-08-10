الأزهر يبدأ اليوم اجتماعات لبحث مبادرات المصالحة

تبدأ مشيخة الأزهر اليوم السبت، اتصالاتها بأصحاب مبادرات المصالحة الوطنية لدعوتهم لاجتماع برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في إطار المبادرة التي أعلنت عنها الأربعاء الماضي.

وأعربت مشيخة الأزهر عن تفاؤلها بنجاح الاجتماع، وكانت قد أشارت إلى أن بعض المبادرات يمكن أن يُبنى عليها لبدء مصالحة وطنية.

وأكدت المشيخة أن استمرار الأزمة ينعكس سلباً على خطوات التقدم الديمقراطي، منادية بالإعلاء من شأن الوطن.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد دعا بمناسبة عيد الفطر السعيد المصريين جميعاً إلى الوحدة ونبذ الخلافات والتسامح. كما أكد أن المصريين قادرون على تجاوز الأزمة وإغلاق الباب على التدخل الخارجي في الشأن المصري الداخلي.

