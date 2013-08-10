أكد مراسل "العربية" في القاهرة، مقتل 5 متشددين وإصابة 7 في عمليات الجيش بسيناء، بعد قيام الطائرات الحربية المصرية بقصف أهدافاً لمتطرفين إسلاميين بمنطقتي التومة والجميعي بمحافظة شمال سيناء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجيش يلاحق في سيناء متورطين في قتل 16 جندياً مصرياً برفح العام الماضي.

هذا وأكد مصدر عسكرى أن القوات المسلحة تمكنت من إلقاء القبض على أعداد كبيرة من الإرهابيين، وجار مداهمة مواقع جديدةبعد انتهاء مهمة الطائرات الأباتشى المسلحة، التى تؤمن تحركات القوات الأرضية، التابعة للجيش الثانى الميدانى.

وكشف المصدر عن قيام طائرات الأباتشى المسلحة بإطلاق الصواريخ على أوكار الجماعات الجهادية برفح والشيخ زويد، وبدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية من خلال إبرار القوات البرية فى تمشيط المنطقة المحيطة بمنطقة العمليات.

أيادي ملوثة بالدماء

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث العسكري، العقيد أحمد علي، بأنه تم الرصد والتعامل مع مجموعة إرهابية بشمال سيناء، من بينهم عناصر ممن تلوثت أيديهم بدماء 16 عشر جندياً في النقطة الحدودية برفح أثناء تناولهم وجبة الإفطار في الخامس من أغسطس/آب من العام الماضى.

وتابع: "والبعض الآخر ممن شارك في عملية اختطاف الجنود السبعة في الخامس عشر من مايو/أيار من العام الجاري، وكانت تلك المجموعة الإرهابية تخطط لتنفيذ عملية إجرامية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية وأهالي شمال سيناء".

وبدأت عملية أمنية واسعة، منذ قليل، في عدد من المناطق شمال سيناء، تشارك فيها الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة من خلال القوات الجوية، التي تقصف طائراتها الآن عدداً من الأهداف الأرضية بمدينة الشيخ زويد، وفق ما أكد مصدر أمني.

استهداف مواقع إرهابية بـ"الشيخ زويد"

ومن جهة أخرى، أكد أحمد ابودراع، خلال مداخلة هاتفية مع العربية، إن طائرات الاباتشى انتهت من عمليات قصفها لبعض قرى الشيخ زويد دون التاكد من وجود قتلى أو مصابين داخل تلك القرى.



وأكد مصدر أمنى أن الطائرات قصفت عشتين داخل احد القرى دون التاكد من وجود مسلحون بداخلهما .

من ناحية أخرى أصيب مواطن بطلق نارى فى الكتف اثناء مروره عند كمين الخروبة فى وقت اطلاق النار على كمين الخروبة وتم نقلة الى مستشفى العريش العام.

كما تعرض منذ قليل قسم ثانى العريش لاطلاق نار من قبل مسلحون دون وقوع اصابات من الجانبين.

جاء ذلك ، بعد أن قال شهود عيان في سيناء إن طائرات الجيش المصري، واصلت استهدافها للمواقع والبؤر الإرهابية بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، فإن شهود عيان أكدوا أن ألسنة النار ما زالت مشتعلة في محطة كهرباء "الوحشي" جنوب المدينة، نتيجة الاستهداف الذي وقع بالقرب منها، كما سمع صوت دوي انفجار هائل على ساحل مدينة الشيخ زويد، وصوت إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة بمحيط مدينة العريش.

وأمس الجمعة، قتل 4 متشددين بمدينة رفح، في استهداف طائرة "أباتشي" مصرية ترافقها طائرة أخرى طراز "جازيل" مجموعة جهادية مكونة من أربعة أفراد، كانت تحاول نصب منصة إطلاق صواريخ بالموقع، بحسب ما صرح مصدر عسكري مصري.

وقد نفى الجيش المصري صحة المزاعم التي تفيد باستهداف الجهاديين عبر الطيران الحربي الإسرائيلي، وأكد الجيش المصري أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.