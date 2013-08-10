مصر.. مسلحون يهاجمون قسم شرطة ثان العريش

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة بتصعيد العناصر المسلحة لهجماتهم على المقرات الأمنية وأقسام الشرطة المصرية بعد يومين من الهدوء المشوب بالحذر، حيث هاجم مسلحون مجهولون قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء مساء الجمعة 9 أغسطس/آب، مما اضطر قوات الأمن إلى تبادل إطلاق النار معهم لمدة زادت عن 10 دقائق دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن مسلحين يستقلون سيارة ملاكي قاموا بإطلاق النار على مبنى القسم من ناحية البحر، مستغلين وجود الشاليهات وأشجار النخيل، وتمكنوا من الهرب بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وصعد المتشددون المتمركزون أساساً في شمال سيناء الهجمات على قوات الأمن وأهداف أخرى منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

وبحسب مسؤولي الصحة، فقد قتلت هذه الهجمات أكثر من 40 شخصاً، أغلبهم من أفراد قوات الأمن والجيش.