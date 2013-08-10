مون واثق من قدرة مصر على اجتياز الأزمة.. ومستعد للدعم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الجمعة، عن ثقته بقدرة مصر على اجتياز الأزمة الراهنة، مبدياً استعداده لدعمها على هذا المسار.

ودعا بان، باسمه، على لسان المتحدث باسمه مارتن نيسيركي، بمناسبة عيد الفطر، المصريين إلى التخلي عن العنف وإلى المصالحة.

وقال المتحدث إن مون "قلق جدا من استمرار المأزق السياسي في مصر"، معرباً مجدداً عن استعداده لـ"دعم حلول غير عنيفة من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري".

وشدد مون، على لسان نيسيركي، على ضرورة "أن يعيد المصريون، الذين يملكون سلطة والذين يتظاهرون في الشارع، النظر سريعاً بأعمالهم وتصريحاتهم".

وأضاف المتحدث أن "الأمين العام مقتنع بأن الشعب المصر الذي يمثل إحدى أكبر الحضارات في التاريخ سوف يعرف كيف يجد الوسيلة من أجل التقدم" نحو حل هذه الأزمة، متعهداً بأن "الأمم المتحدة تلتزم كلياً دعم مصر" على هذا الطريق.

