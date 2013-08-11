المهاجرون الـ6 الذين غرقوا في كاتانيا الإيطالية مصريون

أكد المحققون والشرطة، الأحد، أن المهاجرين الستة الذين غرقوا السبت قرب كاتانيا الإيطالية جميعهم مصريون، وأن القارب الذي كان يقلّهم ترك في عرض البحر بعد فصله عن سفينة أكبر أمام شواطئ صقلية.

والضحايا الست الذين قفزوا من القارب اعتقاداً منهم بأنهم وصلوا الى الشاطئ مصريون تتراوح أعمارهم بين 17 و27 عاماً، وقد قضوا جميعاً غرقاً، والقاصر الوحيد كان سيتم عامه الثامن عشر في 28 أغسطس/آب الحالي، بحسب المحققين الذين أشاروا الى أن هذه الرحلة كانت خامس محاولة لأحد الضحايا وهو في السابعة والعشرين لبلوغ إيطاليا. وكانت المحاولة الأولى لهذا الرجل الشاب عام 2004 في سيراكوزا.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتو الذي يقوم بزيارة لأذربيجان عن "ألمه العميق" لهذه المأساة، داعياً الى اتباع "نهج جديد" في أوروبا حيال ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكر بأنه تم الاتفاق على أن يقوم الرئيسان اليوناني والإيطالي، اللذان سيتوليان رئاسة الاتحاد الأوروبي عام 2014، بـ"العمل على تغيير طريقة التعامل" مع هذه الظاهرة.

استراتيجية أوروبية

وقال في مؤتمر صحافي إن "إيطاليا بلد استقبال لكن ينبغي أن تكون هناك استراتيجية أوروبية طويلة المدى".

من جانبه أعرب البابا فرنسيس الذي كانت أول رحلة له خارج روما الى جزيرة لامبيدوزا الصقلية ـ عن "قلقه الشديد" بعد مأساة كاتانيا وفقاً للمتحدث باسمه الأب فيديريكو لومباردي.

وكان القارب الذي يقل المهاجرين غاص في الرمال على بعد 15 متراً من الشاطئ فجر السبت، أمام منتجع سياحي تمكّن قسم من المهاجرين - معظمهم سوريون وأيضاً مصريون - من الوصول الى شاطئه سباحة فيما أنقذ حرس السواحل الآخرين.

كواليس الرحلة

وبحسب شهادة عدد من المهاجرين الناجين حصل عليها المحققون القضائيون والشرطة، فإن المجموعة أبحرت قبل 7 أيام من شمال مصر في سفينة رئيسية يرجح أن تكون سفينة شحن كبيرة قبل أن ينقلوا الى مركب قديم أفلتته "السفينة الأم" التي كانت تقطره قبل نحو 36 ساعة من جنوحه على نتوء رملي أمام كاتانيا.

واستناداً للمحققين فإن القارب كان يقل إضافة الى الناجين الـ94 والغرقى الستة، ثلاثة مهربين على الأقل تمكنوا من الفرار.

وسُجن فتيان في 16 و17 كانا يوزعان الغذاء والماء على القارب.

وأكد مدعى عام كاتانيا جوفاني سالفي، الذي فتح تحقيقاً بتهمة التحريض على الهجرة السرية والقتل المتعدد، أن القارب كان فعلاً مربوطاً بـ"السفينة الأم" و"إلا لكان تم رصده قبل ذلك"، كما قال في حديث لصحيفة "افينير" الكاثوليكية.

الوقوع في الفخ

وبشأن ظروف موت الشبان المصريين الستة قال: "إن المركب غرس في رصيف رملي، وعندها اعتقدوا بأنهم وصلوا الى الشاطئ في حين أن المياه القريبة عميقة وهكذا وقع الذين لا يجيدون السباحة في الفخ".

وتكثفت عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين مع هدوء البحر خلال الأسابيع الأخيرة في إيطاليا.

وغالباً ما يترك المهربون ركابهم المهاجرين في عرض البحر ما أن يشعروا بأن خفر السواحل الإيطاليين أو المالطيين رصدوهم.

الى ذلك جنح مركب آخر، الاحد، ينقل 80 مهاجراً من المصريين والسوريين وعلق في الرمل بدون تسجيل إصابات قرب موناستيراسفي في كالابريا التي وصلت 5 مراكب الى شواطئها خلال الأيام الخمسة عشر الأخيرة.