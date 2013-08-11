مصادر أمنية تنفي تحديد موعد لفض اعتصام جماعة الإخوان

نفت مصادر أمنية مصرية الأنباء عن تحديد موعد لفض الاعتصام في ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة، بعدما صرحت مصادر أمنية وحكومية، بإنه من المتوقع أن تبدأ الشرطة المصرية التحرك ضد اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في كل من ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة في وقت مبكر من اليوم الاثنين بحسب وكالة "رويترز".

ووفقا لمصادر صحفية متطابقة فقد اجتمع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ظهر الأحد، مع عدد من مساعديه، وانتهى الاجتماع إلى تحديد فجر الاثنين موعداً نهائياً لبدء لفضّ اعتصامي ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة.

واستعرض الوزير تقارير أمنية حول أعداد المعتصمين والأسلحة التي بحوزتهم والحصون التي قاموا بتدشينها في الميدانين وأعداد النساء والأطفال الموجودين بينهم.

وكشف مصدر أمني أن جميع القوات التي ستشارك في فضّ الاعتصامات ستكون مدعمة بآليات مصفحة مع توفير دروع واقية من الرصاص لجميع الأفراد والجنود.

وأضاف أنه سيتم حصار الاعتصامات ومنع الطعام والشراب، وسيتم توجيه تحذيرات، ثم إطلاق خراطيم المياه، ثم استخدام طلقات الصوت، وغلق جميع المداخل والمخارج وفتح مدخل واحد في الأماكن الموجود فيها النساء والأطفال، وآخران للشباب والرجال للخروج منها فقط، وسيتم تزويد القوات بأجهزة لكشف المفرقعات عن بُعد.

وأكد أن "الداخلية" حريصة على عدم إراقة الدماء خلال فضّ الاعتصام، وأنها ستناشد المعتصمين الانصراف دون اللجوء للعنف حفاظاً على الأرواح من الجانبين.