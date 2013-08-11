مقتل وإصابة 25 مسلحاً في عمليات للجيش المصري بسيناء

أصدر الجيش المصري بياناً أكد فيه مقتل وإصابة 25 مسلحاً في العملية التي نفذتها القوات المسلحة ضد مسلحين أمس في شمال سيناء.

وقتل ثمانية على الأقل من الجهاديين المسلحين في الغارات الجوية على شمال سيناء، التي أدت أيضاً إلى تدمير مخزن للأسلحة كما أعلن الجيش المصري وعدد من الأهالي اليوم الأحد.

وقال العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري، الأحد، عبر صفحته على "فيسبوك": إن عناصر من القوات المسلحة نفذت عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية، جنوب قرية التومة بمدينة الشيخ زويد، أسفرت عن سقوط 25 من العناصر الإرهابية ما بين قتيل وجريح، وتدمير مخزن للأسلحة والذخيرة.

وأوضح المتحدث التفاصيل بالقول إنه "في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت قامت عناصر من القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية ممن تلوثت أيديهم بدماء شهدائنا من الجيش والشرطة المدنية بشمال سيناء، جنوب قرية (التومة) بمدينة الشيخ زويد، حيث أسفرت العملية عن وقوع حوالي 25 فردا من العناصر الإرهابية ما بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة، والذي تستخدمه هذه العناصر في أعمالها الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية وترويع المواطنين الأبرياء من أبناء محافظة شمال سيناء".

وأضاف "نؤكد على استمرار القوات المسلحة والشرطة المدنية في مطاردة هذه المجموعات الإرهابية والقضاء على جميع البؤر الإجرامية حتى يتم فرض الأمن واستعادة الاستقرار بشكل كامل في شمال سيناء وكافة ربوع مصرنا الغالية".

وناشدت القوات المسلحة مجددا كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول أي معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية وأنشطتها في سيناء، ودعا العقيد أحمد علي الإعلام بالرجوع إليه شخصياً للوقوف على مدى صحة الأخبار قبل إصدارها.