الخارجية المصرية تنفي سحب السفراء بين القاهرة والدوحة

قالت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة، الاثنين، إن وزارة الخارجية المصرية نفت سحب السفراء بين مصر وقطر، مؤكدة أن السفيرين القطري والمصري ليسا على رأس عملهما رغم انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

تأتي تلك التطورات، بعد أن تواترت أنباء تفيد بأن قطر قررت سحب سفيرها من مصر، وردت عليها السلطات المصرية بخطوة مماثلة.

وكان مطار القاهرة الدولي شهد أمس الأحد عودة السفير محمد مرسي سفير مصر لدى الدوحة إلى البلاد، بينما غادر سيف بن مقدم البوعينين سفير قطر لدى مصر إلى مالطا.

يشار إلى أن وزير الخارجية القطري، خالد العطية، كان من ضمن الوفود العربية والغربية التي قدمت إلى مصر للمساهمة في تقديم مبادرات تهدف للوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة بين أطراف الأزمة في مصر.

وأكد أن الحل في مصر سيكون مصرياً، ووجودنا فقط من أجل تسهيل عملية التواصل وكسر الجمود، مؤكداً قدرة المصريين على إيجاد حل للأزمة بشرط جلوس كل الأطراف على طاولة المفاوضات.