تمرد تطلق حملة جديدة في مصر بعنوان "أكتب دستورك"

تعلن حملة "تمرد" خلال أيام عن التدشين الرسمي لحملة "اكتب دستورك" التي ستجوب المحافظات المصرية لجمع اقترحات المواطنين حول مشروع تعديل الدستور الجديد.

وبحسب المتحدث الاعلامي لحركة "تمرد", حسن شاهين، فإن الحملة انطلقت قبل العيد لكنها ستبدأ بشكل رسمي بالتزامن مع بدء عمل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطن بحقوقه وتضم استمارة "اكتب دستورك" تعريفاً لمعنى كلمة دستور, ومساحة فارغة للموطن لكتابة مقترحاته وستقوم "تمرد" بإجراء جلسات حوار مع خبراء قانونيين لمناقشة المواد التي سيجرى عليها التعديل.

وبحسب شاهين، فإن "تمرد" ستقدم مقترحات الشعب وليست معبرة عن شخص واحد، وأن استمارة "اكتب دستورك" تعتمد على نفس فكرة "تمرد" حيث ستتضمن تعريفاً بسيطاً لمعنى كلمة الدستور، والمقومات الأساسية له، ومساحة فارغة للمواطن العادي لكتابة مقترحه، كما ستصاغ الورقة بصيغة "عامية" حتى يفهمها المواطن العادي والبسيط، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وأضاف شاهين أن الحملة تستهدف إحداث حالة وعي لدى المواطن الفقير بحقوقه، وجعلها قضية تشغله ويهتم بها باعتبارها ستؤثر على حياته بشكل كامل، معلناً أن الحملة ستفتح جلسات حوار مع قانونيين ودستوريين للمناقشة حول مواد تعديل الدستور وما يجب أن يوجد بها، ليكون هناك حالة وعي لدى الشباب بالدستور الصحيح.

ولفت شاهين إلى أن المعايير الأساسية لديهم، والتى لابد أن تتوافر فى مشروع الدستور، هى الحفاظ على مدنية الدولية، والتأكيد على حقوق الثورة ومكتسباتها، والعدالة الاجتماعية، ووضع الحد الأدنى للأجور، والفصل بين السلطات.

