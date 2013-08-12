خبير: غموض تصريحات الجيش في عملية "الجورة" مقصودة

أكد اللواء محمود زاهر (الخبير العسكري) أن عملية الغموض التي رافقت حديث المتحدث العسكري حول قتلى متشددين على الحدود المصرية مع إسرائيل كانت مقصودة من جانب القوات المسلحة، ولم تعلن أية تفاصيل عن العملية سوى بعد اكتمال الهدف المُراد تحقيقه من العملية.

وأضاف في حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المُذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن العملية التي نفذت في منطقة الجورة بسيناء هي عملية مصرية خالصة، مؤكداً أن الطائرة بدون طيار هي طائرة استطلاع لا تستطيع أن تتعامل مع هدف غير محدد، نافياً أن يكون لإسرائيل أي دور في هذه العملية، مشيراً أيضاً إلى أن الطائرة بدون طيار لا تستطيع استهداف هدف متحرك على عجل، وهو كان مجموعة الإرهابيين التي كانت تستهدف إسرائيل بخمسة صواريخ فقامت القوات المسلحة المصرية باستهدافهم.

وتابع زاهر أنه "من الممكن أن يكون هناك اتصال بين الطرفين المصري والإسرائيلي بشأن تتبع بعض الإرهابيين بشرط عدم التعدي على الحدود من الجانبين"، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة سياسية بامتياز.

وأشار إلى أن الطائرة بدون طيار مهمتها الأساسية إما الاستطلاع أو إذا استعملت في عمليات تدمير فتستخدم للقذف العشوائي أو قذف هدف ثابت معلوم الإحداثيات وليس له احتمالية التغيير.

علاقة الإخوان والتنظيمات الإرهابية

بينما قال العميد خالد عكاشة (الخبير الأمني) إن هناك علاقة عضوية وثيقة بين جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية في سيناء، وهذا ما وضح جلياً في الفترة الأخيرة، وقد بدأ العمل التنظيمي منذ 28 يناير 2011 باقتحام السجون ومهاجمة الأقسام الشرطية.

وأضاف أن جماعة "أنصار بيت المقدس" هي واحدة من أخطر الجماعات الإرهابية المتواجدة في المنطقة، وقد تطورت في هجوم سابق على مدينة "إيلات" الإسرائيلية، وقد قتل فيها اثنان من المصريين كانوا أعضاء في حملة حازم أبوإسماعيل وقتها.

وأوضح أنه لا يستطيع إبعاد مشهد سيناء عن ما هو موجود، لافتاً إلى أن الأكذوبة التي رددوها بأن الجيش الإسرائيلي هاجم سيناء وحالة النشوة والتهليل التي كانوا فيها أوضحت كذب الإخوان.

وأكد أن الجيش كان بمقدوره استهداف الإرهابيين أثناء تشييع جنازة القتلى في "الجورة"، لكن المخابرات تعلم جيداً أن مَنْ خرجوا في عملية التشييع أغلبهم من أبناء القبائل وهم يؤيدون الجيش، وخروجهم عبارة عن تقليد قبلي في تشييع الموتى.

ومن جانبه قال سعيد عتيق، المتحدث باسم قبيلة السواركة السيناوية، إن "محاولة تسويق المشهد الذي تم به دفن قتلى الإرهابيين الذين قتلهم الجيش المصري على الحدود في الجورة بأن هذا تعاطف من القبائل مع هؤلاء الإرهابيين، لكن القتلى هم من أبناء القبائل وقد قدم السيناويون لتشييعهم من منطلق دفن الموتى فقط، وهو مجرد تقليد سيناوي".

وأضاف عتيق أن قبيلة السواركة تعلن دعمها الكامل للجيش المصري في حربه على الإرهاب بسيناء، ولم ولن تقف في أي وقت مع التنظيمات الإرهابية التي تقاتل الجيش المصري في سيناء.