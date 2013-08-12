مصر.. 20 محافظاً جديداً يؤدون اليمين الدستورية الثلاثاء

صرح أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المصري بأن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت سيعتمد حركة المحافظين غداً الثلاثاء.

وأضاف المسلماني أن ٢٧ محافظاً و١١ نائب محافظ سيؤدون اليمين الدستورية غداً أمام الرئيس وتضم حركة المحافظين استمرار سبعة من المحافظين القدامى، وعشرين محافظاً جديداً، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

ويعقب أداء اليمين عقد أول اجتماع لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور نائب الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء، والتنمية المحلية، والتموين، والإسكان، والبترول، والصحة، والتربية والتعليم" ومستشاري رئيس الجمهورية.