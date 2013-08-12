وزير الخارجية: فض اعتصامي رابعة والنهضة سيتم عبر الحوار

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري: إن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع من دون استخدام العنف أو التحريض عليه أو الاعتداء على المنشآت العامة أو عرقلة الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف فهمى، خلال حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، أن فض الاعتصامين بميداني رابعة العدوية والنهضة سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك، أو من خلال تطبيق حكم القانون، إذ لا يُعقل أن تقبل أية حكومة ديمقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن، وذلك في إطار ما يسمح به القانون.

وأوضح الوزير أنه يتعين النظر إلى الأمور في مصر من منظور أوسع في ظل حدوث ثورتين شعبيتين خلال عامين، ومن ثم فالبلاد لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، غير أن الهدف النهائي واضح تماماً يتعلق بإقامة دولة ديمقراطية عصرية راسخة لا تقصي أحداً، وتستند إلى حكم القانون وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعقائدية أو اللون أو العرق أو الانتماء السياسي.