"السلفية الجهادية" تتوعد الجيش المصري بالانتقام

أصدرت جماعة "السلفية الجهادية" في سيناء، بيانين حذرت من خلالهما استمرار استهداف ما أسمتهم بـ"العناصر الجهادية" في سيناء، مؤكدة على أنها ستنتقم من الجيش المصري وأن عناصرها ماضون في العمليات الجهادية ضد إسرائيل وعملائها، في إشارة إلى القوات المسلحة المصرية وقياداتها، على حد قولهم.

كما وجه البيان اتهام الكذب للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، داعياً قبائل سيناء إلى تقديم العون والنصرة والمؤازرة للجماعة وتقديم أبنائهم للشهادة بحسب البيان.

وحمل البيان إسرائيل مسؤولية قتل المسلحين وأشار إلى أن ما جاء في بيان الجيش المصري لا أساس له من الصحة.

ورفض البيان أيضاً ما قيل بأن هناك عناصر كانت تنوي استهداف أماكن داخل الحدود المصرية.

وطالب البيان الوقوف أمام من قتلوا وحرقوا في سيناء والذين قتلوا المتظاهرين في ميادين القاهرة والإسكندرية بحسب البيان.

وكانت صحيفة "اليوم السابع" قد نقلت عن مصادر أن أذرع "السلفية الجهادية" بسيناء تستعد لتنفيذ عمليات جهادية جديدة من سيناء، وقالت المصادر إن "السلفية الجهادية" تسابق الزمن بغرض الثأر من قتلاها الأربعة الذين لقوا مصرعهم بثلاث قذائف.

وكان الجيش المصري قد أصدر بياناً الأحد أكد فيه مقتل وإصابة 25 مسلحاً في العملية التي نفذتها القوات المسلحة ضد مسلحين مطلع الأسبوع في شمال سيناء.

وقتل ثمانية على الأقل من الجهاديين المسلحين في الغارات الجوية على شمال سيناء، التي أدت أيضاً إلى تدمير مخزن للأسلحة كما أعلن الجيش المصري وعدد من الأهالي الأحد.

وقال العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري، الأحد، عبر صفحته على "فيسبوك": إن عناصر من القوات المسلحة نفذت عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية، جنوب قرية التومة بمدينة الشيخ زويد، أسفرت عن سقوط 25 من العناصر الإرهابية ما بين قتيل وجريح، وتدمير مخزن للأسلحة والذخيرة.