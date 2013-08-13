الإخوان مستعدون لإجراء محادثات بشرط عودة الشرعية

قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنهم مستعدون للمشاركة في محادثات بشأن الأزمة السياسية في البلاد يتوسط فيها الأزهر مادامت تجري على أساس صحيح.

وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم الجماعة: "نعم.. إذا التزموا بالأحكام التي نطلبها"، موضحاً أن ذلك يجب أن يكون على أساس "إعادة الشرعية الدستورية"، وأوضح أن الأزهر لم يتقدم بعد بمبادرته للإخوان.

وأعلن الأزهر الأسبوع الماضي بعد فشل جهود الوساطة الدولية أنه سيدعو لاجتماع لمناقشة الأزمة.

ودعوة الأزهر للمحادثات هي الجهود المعلنة الوحيدة لإنهاء الأزمة سلمياً.

وقال الحداد أيضاً إن الإخوان المسلمين سيعارضون أي مبادرة يطرحها شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب لأنه أيَّد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

وعزل الجيش مرسي في 3 يوليو/تموز عقب احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته.