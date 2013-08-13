حماس: مصر قلصت عدد الفلسطينيين المسموح دخولهم عبر رفح

أكدت حركة حماس، أمس الاثنين، أن مصر قلصت بشكل كبير عدد الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالدخول من قطاع غزة منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس المصري السابق محمد مرسي الشهر الماضي.

وقال غازي حمد، نائب وزير الخارجية في حكومة حماس المقالة، إن مصر تسمح حاليا بدخول 300 فلسطيني في اليوم مقارنة مع 1200 في الأشهر التي سبقت عزل مرسي.



وأشار إلى تقليص ساعات العمل في معبر رفح، المنفذ الحدودي الوحيد بين مصر وغزة، إلى أربع ساعات يوميا، ما يؤدي أحياناً كثيرة إلى تكدس آلاف المسافرين في وقت واحد.



واعتبر حمد، في مقابلة مع "رويترز"، أن "مثل هذه السياسة لا تفيد كثيراً"، موضحاً أن القيود عطلت بشكل خاص حركة التجارة وطلاب التعليم العالي في مصر أو في جامعات أخرى بالخارج.



ومن جانبه شرح مسؤول مصري اتصلت به "رويترز" أن القيود ليست "عقابا" لحماس بسبب ميولها السياسية، لكنها تهدف إلى الحد من حركة مرور المدنيين بينما يكثف الجيش عملياته ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة بسيناء على الحدود مع غزة.



لكن قرار مصر يزيد من الصعوبات التي يواجهها سكان القطاع، حيث مصر المنفذ الوحيد لهم الى العالم الخارجي بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الحدود البرية والبحرية الأخرى.



ففي رفح انتظر مئات الفلسطينيين بضع ساعات في جو شديد الحرارة للسماح لهم بدخول مصر أمس الاثنين.





