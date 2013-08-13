وصلت دفعة جديدة من التعزيزات الأمنية إلى محافظة شمال سيناء الاثنين لدعم التواجد الأمني شرق العريش ولدعم قوات الأمن في عمليات التمشيط ومهاجمة البؤر الإرهابية.

وأعلنت مصادر أمنية أن هناك 7 مدرعات حديثة تم توزيعها أمام قسم الشرطة بالشيخ زويد والمناطق المحيطة به, بينما تحركت 7 مدرعات أخرى نحو شرق المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك استنفارا أمنيا بمنطقة شرق العريش والتركيز على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح التي كانت هدفا للضربات الجوية خلال اليومين الماضيين, ويتم إطلاق الطلقات التحذيرية في سماء المنطقة بين حين وآخر.