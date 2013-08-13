مسيرات لأنصار الإخوان تجوب الإسكندرية

نظم الائتلاف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس/آب، مسيرة شارك فيها المئات بدأت من ميدان المنشية مروراً بميدان محطة المرمل، انتهاء بالقرب من ميدان محطة مصر، لرفض الانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.

وخلال مرور المسيرة من أمام المجلس الشعب المحلي الذي يُعد المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية، رفع المتظاهرون صور الرئيس المعزول محمد مرسي، مرددين الهتافات الرافضة للانقلاب العسكري.

كما ردد المتظاهرون هتافات ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، منها "سيسي يا خاين.. سيسي يا قاتل"، "الشعب يريد إعدام الخاين"، كما ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للدكتور محمد مرسي.

وارتفعت أصوات المشاركين في المظاهرة بالأناشيد الوطنية والحماسية، وهم يرفعون الأعلام المصرية وصوراً للدكتور محمد مرسي مدوناً عليها "مرسي رئيسي".

كما دعا المشاركون خلال فعالياتهم أهالي الإسكندرية للمشاركة في مليونية "معاً ضد الانقلاب والصهاينة"، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها مساء اليوم عقب صلاة العشاء من أمام مسجد القائد إبراهيم.