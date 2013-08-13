نبيل نعيم: سيد إمام هو المنظر الحقيقي العالمي للجهاديين

قال الشيخ نبيل نعيم، مؤسس السلفية الجهادية في مصر، إن سيد إمام هو المُنظر الحقيقي العالمي للجهاديين.

وأضاف "نعيم"، خلال حواره مع برنامج الحدث المصري المذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الاثنين، أن الفكر الرئيسي للجماعات المسلحة المتواجدة بسيناء هو تكفير عوام الشعب.

وأوضح مؤسس السلفية الجهادية في مصر، أن سيد إمام يعتبر التنظيمات الجهادية في سيناء خونة وعملاء ويجب قتالهم، مشيراً إلى أن المتصدين لفكر الجهاد الآن في مصر يكفرون المجتمع والدولة.

وأكد "نعيم"، أن الجماعات المسلحة بسيناء لا تمتلك 200 مقاتل على الأرض كما يُشاع، مشدداً على أنه من الممكن أن يكون العدد هو 200 عنصر وليس مقاتلاً، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين سلحوا الجماعات الإرهابية بسيناء لدعمهم في حكم مصر للأبد.

وتابع: "مبارك أفرج عن 14 ألف جهادي من السجون، ومرسي أفرج عن 500 هم من يرتكبون العنف الآن، والجماعات الجهادية في مصر مجرد ظواهر صوتية لا قدرة قتالية لها"، على حد قوله.

واستطرد: "30 يونيو كشفت مخطط الإخوان لبيع سيناء، وتطبيق النموذج الحمساوي في مصر، لكن الجيش المصري لديه قوة تمكنه من القضاء على الجماعات المسلحة لأنهم ليسوا مقاتلين محترفين".



