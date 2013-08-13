هناء محمد: رصد 76 حالة نكاح جهاد بميداني رابعة والنهضة

قالت هناء محمد، أمينة المرأة بحركة إخوان بلا عنف، إنه تم رصد عدة حالات من نكاح الجهاد باعتصامي النهضة ورابعة العدوية. وأضافت "هناء"، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الاثنين، تم رصد 76 حالة نكاح جهاد باعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.

وأوضحت أمينة المرأة بحركة إخوان بلا عنف، أنهم سيتقدمون ببلاغ بالأسماء للنائب العام لكشف حالات نكاح الجهاد باعتصامي رابعة والنهضة، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان تضع الأطفال والنساء في مقدمة التظاهر لكسب التعاطف الشعبي.

وتابعت: "جمعنا قرابة 4 آلاف توقيع لسحب الثقة من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وتعرضنا لمحاولات للقتل لأن ما نعرضه أمر خطير وشائك."

