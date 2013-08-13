"الشورى المنحل" يعلن عن قائمة سوداء للإعلاميين المصريين

أعلنت لجنة الإعلام بمجلس الشورى المنحل، الثلاثاء، عن ما سمّتها "القائمة السوداء" لعدد من الإعلاميين المصريين، مؤكدة أنهم انتهكوا ميثاق الشرف الإعلامي.

وقال حمدي سابق، عضو اللجنة عن حزب "الحرية والعدالة"، خلال مؤتمر للجنة بميدان "رابعة العدوية"، إن الإعلاميين مارسوا التعتيم الإعلامي وتزييف الحقائق، وعدم نقل أخبار ملايين المعتصمين، وتضليل الرأي العام المصري والتحريض على فض الاعتصامات السلمية، على حد تعبيره، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وكانت المنصة الرئيسية في اعتصام "رابعة العدوية" قد أعلنت عن تنظم لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى المنحل مؤتمراً صحافياً حول الممارسات الإعلامية بعد ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" والإعلان عن قائمة سوداء للإعلاميين المتورطين في انتهاك ميثاق الشرف الإعلامي.

وأكدت اللجنة أن الإعلام المصري "سقط في بئر سحيقة من التردي والفجور، كما سقطت أقنعته وظهر وجهه القبيح وكذبه وانحيازه ونفاقه، لمن ظن أنه بيده الغلبة والقوة".

وشملت القائمة السوداء الكثير من الأسماء في الإعلام أبرزهم لميس الحديدي، عمرو أديب، باسم يوسف، محمود سعد، وائل الإبراشي، وغيرهم.