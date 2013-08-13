مصر.. 25 محافظاً جديداً يؤدون اليمين الدستورية

أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الانتقالي، المستشار عدلي منصور، ويضم تشكيل مجلس المحافظين الجدد 25 محافظاً، بينما تم تأجيل تسمية محافظي البحر الأحمر والمنوفية لحين الاتفاق عليهما.

وصرح أحمد المسلماني، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، بأن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وجه كلمة للمحافظين الجدد، عقب أداء اليمين الدستورية، بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، أكد خلالها أن الدولة قوية، وهيبتها مصانة، ولن نسمح بكسرها أو الخروج عليها.

هذا وقام المحافظون الجدد بالتقاط صورة تذكارية مع الرئيس وعدد من الوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية برئاسة الجمهورية.

يذكر أن المحافظين الجدد يشتملون على 18 لواء بالجيش والشرطة و6 أكاديميين.

ووفقاً لمصادر بالحكومة فإن اللواءات بالحركة الجديدة هم محافظو جنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد، وبورسعيد، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، والمنيا، والبحيرة، وسوهاج، وقنا، والشرقية، والأقصر.

وجاءت أسماء المحافظين الجدد كالتالي:

*الدكتور علي عبدالرحمن يوسف محافظاً للجيزة

*خالد فوده صديق محمد محافظاً لجنوب سيناء

*طارق مهدي عبدالتواب محمد محافظاً للإسكندرية

*السيد عبدالفتاح سالم حرحور محافظاً لشمال سيناء

*بدر طنطاوي بدر غندور محافظاً لمطروح

*محمود محمد أحمد خليفة محافظاً للوادي الجديد

*سماح محمد أحمد قنديل محافظاً لبورسعيد

*الدكتور جلال مصطفى محمد سعيد محافظاً للقاهرة

*إبراهيم حماد محمد حماد محافظاً لأسيوط

*المستشار محمد عزت عجوة محافظاً لكفر الشيخ

*المستشار محمد مجدي محمد البتيتىي محافظاً لبني سويف

*طارق محمد سعد الدين محافظاً للأقصر

*عمر محمد عبدالجواد الشوادفي محافظاً للدقهلية

*الدكتور محمد محمد عبدالمنعم علي نعيم محافظاً للغربية

*المهندس محمد أحمد عبدالقادر عبدالظاهر محافظاً للقليوبية

*محمد عبداللطيف منصور محافظاً لدمياط

*أحمد بهاء الدين القصاص محافظاً للإسماعيلية

*مصطفى يسري السيد عطا الله محافظاً لأسوان

*العربي أحمد يوسف السروي محافظاً للسويس

*صلاح الدين إبراهيم حسان زيادة محافظاً للمنيا

*مصطفى كامل عبدالباسط هدهود محافظاً للبحيرة

*محمود محمد عثمان عتيق محافظاً لسوهاج

*عبدالحميد عبدالعزيز الهجان محافظاً لقنا

*الدكتور حازم أحمد عطية الله محافظاً للفيوم

*الدكتور سعيد عبدالعزيز علي عثمان محافظاً للشرقية

وعلمت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أيضاً أنه تم تعيين تسعة أشخاص لشغل منصب نائب محافظ بتسع محافظات وهم:

*أحمد ضيف محمود محمد صقر نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية

*أحمد تيمور شوقي عبدالله أحمد نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الشرقية

*يس حسام الدين محمد طاهر نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

*محمد أيمن عبدالتواب سليمان نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الغربية

*محمود عبدالرحمن عشماوي عفيفي نائباً لمحافظ الجيزة للأحياء

*أسامة حسن مصطفى شمعه نائباً لمحافظ الجيزة للمراكز والمدن

*نادية أحمد عبده نائباً لمحافظ البحيرة

*سامي سيدهم عباس سيدهم نائباً لمحافظ الشرقية

*إيهاب محمد لطفي حسن العتال نائباً لمحافظ شمال سيناء