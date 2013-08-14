أنصار الإخوان ينكلون بضابط شرطة في ميدان مصطفى محمود

وصلت بعض المشاهد خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مصر، اليوم الأربعاء، إلى ذروتها، خصوصاً في ظل محاولات قوات الأمن المصرية إنهاء الاعتصامات المستمرة منذ أسابيع.

وأظهر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مشاهد عنيفة خلال اعتداء أنصار الإخوان على ضابط شرطة كان قد توقف في سيارة الشرطة بميدان مصطفى محمود.

الفيديو الذي بثته صحيفة "اليوم السابع"، كشف مدى الوحشية التي قام بها العشرات من الإخوان، حيث قاموا بالتنكيل بالضابط الذي غرق بدمائه، ولولا تدخل بعض المتواجدين الذين حالوا بينه والحشود لما استطاع الهرب.

ومشهد "الضابط" لم يكن حدثاً استثنائياً، بل انتشرت الكثير من الفيديوهات التي تؤرخ تلك اللحظات الدموية من قبل معتصمي الإخوان وهم يقومون بالضرب والقتل، سواء الأشخاص من رجال قوات الأمن، أو المواطنين الرافضين لاعتصاماتهم.

وكانت أنباء ذكرت عن اختطاف 3 جنود من قوات الجيش من قبل جماعة الإخوان في محيط ميدان رابعة العدوية.

وأكدت تلك الأنباء تمركز الآلاف من أنصار مرسي في ميدان الساعة بالقرب من ميدان "رابعة العدوية"، في محاولة منهم للانضمام إلى معتصمي رابعة، في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن بوضع الأسلاك الشائكة والتمركز خلفها لمنع مؤيدي مرسي من الوصول لميدان رابعة.

مؤيدو مرسي كانوا بين الحين والآخر يقومون بالالتفات من خلف قوات الأمن، لينضموا إلى الإخوان المعتصمين.

ووفقاً لشهود عيان، أكدوا أن بعضاً من جماعة "الإخوان" يحاولون جاهدين تحويل الساحة إلى معركة "شوارع"، وهي ما تسعى إليه الجماعة خلال الساعات الأخيرة من الاعتصامات.