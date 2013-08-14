أنصار مرسي يحرقون 4 كنائس في مصر انتقاماً من الأقباط

عمد مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، الأربعاء، إلى إحراق ثلاث كنائس قبطية في وسط مصر، إثر قيام الشرطة بفض اعتصامهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المسؤولون إن أنصاراً لمرسي هاجموا كنيستين وأحرقوهما جزئياً في محافظة المنيا. في حين قالت مصادر أمنية إن متظاهري التيار الإسلامي أشعلوا النيران في ٧ منازل للأقباط في قرية دلجا مركز دير مواس، وفي الكنيسة الإنجيلية في منطقة أبو هلال ليرتفع عدد الكنائس المحترقة إلى ٤ كنائس. وقالت المصادر إن ٤ أشخاص لقوا مصرعهم في محافظة المنيا أثناء محاولات متفرقة لاقتحام مراكز الشرطة.

وفي هذا السياق، نقل اتحاد شباب ماسبيرو القبطي الأنباء ذاتها، متهماً جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بـ"شن حرب انتقامية على الأقباط".

وكان مسؤولون أمنيون أوضحوا أن صدامات تدور في هذه المنطقة التي تعيش فيها مجموعة قبطية كبيرة، بين قوات الأمن وأنصار مرسي الذين قطعوا طرقات بواسطة إطارات مشتعلة.

وفي سوهاج إلى الجنوب حيث يعيش أيضاً العديد من الأقباط، ألقى أنصار لمرسي زجاجات حارقة على كنيسة مار جرجس، بحسب الوكالة التي ربطت الهجوم بالرد على عملية فض الاعتصام في القاهرة.

يذكر أن الأقباط دعموا إزاحة الجيش لمرسي، وظهر بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني إلى جانب الفريق أول عبدالفتاح السيسي لدى إعلانه إزاحة الرئيس الإسلامي عبر التلفزيون في 3 تموز/يوليو المنصرم.