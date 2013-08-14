أنصار مرسي يشعلون محيط جامعة الدول هاتفين "إسلامية"

عقب البدء بفض اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية"، احتشد المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في محيط ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، محيط جامعة الدول العربية. وحاول المحتشدون أن يطلقوا مقر اعتصام جديد هناك، حاشدين أكبر عدد من أنصارهم، وسط هتافات يرددونها، أبرزها "إسلامية إسلامية"، "مصر هتفضل إسلامية".

ورصدت "العربية.نت" قيام أنصار الإخوان بتكسير الأرصفة المتواجدة على جانبي شارع جامعة الدول العربية، من أجل بناء حواجز داخل الشارع. كما امتد تواجدهم إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز، ما دفع صحيفة "اليوم السابع" المصرية إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات من أجل تأمين كافة المتواجدين فيها، لا سيما أن مقرها في شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

وخلال تواجدهم في محيط جامعة الدول، قام بعض المؤيدين لمرسي بالتعدي على أحد ضباط الشرطة المتواجد داخل سيارة الأمن، أمام إحدى محطات الوقود، حيث قاموا بسحبه من السيارة والاعتداء عليه بالضرب، وكذلك قاموا بتكسير سيارة الأمن التي كان يستقلها.

تعزيزات أمنية وحرائق متفرقة

هذا ووصلت بعض التعزيزات الأمنية إلى المنطقة من أجل تأمينها، عقب تجمع المعتصمين، الذين أخذوا في تبادل إطلاق النار مع أنصار الإخوان، الذين ظهر بعضهم حاملين أسلحة نارية، لكن الاشتباكات جاءت بشكل متقطع وعلى فترات، مع وجود مساحة فاصلة بين الطرفين، وذلك حتى وصلت تعزيزات أمنية جديدة من سيارات الشرطة، وأخذت في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

إلى ذلك، عمد المتظاهرون في محيط جامعة الدول العربية، إلى تكسير اللوحات الإعلانية المتواجدة على جانبي الطريق، وإضرام النيران في بعض إطارات السيارات. كما استطاعوا الاستيلاء على سيارة أمن مركزي، وقاموا بإشعال النيران فيها بشارع البطل أحمد عبدالعزيز. وتسبب وصول أنصار الإخوان إلى منطقة جامعة الدول العربية بقيام كافة أصحاب المحلات التجارية بإغلاق أبوابها، وسط حالة من الغضب، خاصة أن الوضع المتفلت يؤثر في حياتهم المعيشية.

هذا ويشهد محيط جامعة الدول العربية تواجداً مكثفاً لعربات الإسعاف، من أجل علاج المصابين الذين يتساقطون.