إيران: فض اعتصام مؤيدي مرسي مجزرة بحق الشعب المصري

ندّدت إيران بشدة بإقدام الحكومة المصرية على فضّ اعتصام مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة ووصفته بالمجزرة.

وتناولت وكالة "مهر" للأنباء شبه الرسمية، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية صباح اليوم بهذا الشأن والذي اعتبر فضّ اعتصام الإخوان المسلمين في ساحتي رابعة العدوية والنهضة "مجزرة ترتكب بحق الشعب المصري".

حرب أهلية

وأدانت طهران في بيان خارجيتها "أحداث العنف المؤسفة والمجزرة التي ترتكب بحق الشعب المصري". وأكدت أن "التوجه الجديد في أحداث مصر يرفد إمكانية نشوب حرب أهلية في هذا البلد الإسلامي الكبير مصر". وفي الوقت نفسه دعت الخارجية الإيرانية كافة الأطراف إلى "ضبط النفس"، محذرة من "التداعيات الخطيرة لما يجري في مصر على المنطقة بأسرها". وأضافت أن "العدو الصهيوني والفصائل المتطرفة والعميلة للاستكبار العالمي التي لم تسميها تعد المستفيد الأول مما يجري في مصر".

البرلمان الإيراني يدين

وفي نهاية جلسة البرلمان الإيراني، الأربعاء، لبحث أهلية أعضاء الحكومة المقترحة من قبل الرئيس حسن روحاني تحدث نائب رئيس البرلمان الاصولي المحافظ محمد رضا باهنر، وندّد بشدة بأحداث رابعة العدوية والنهضة، وقال: "تلقينا نبأ هجوم الجيش المصري على عشرات الآلاف من أبناء الشعب المصري المسلم وارتكابه حمام دم بحقهم".

وندد بالنيابة عن مجلس الشورى الإيراني بما وصفه بـ"تقتيل المسلمين على يد الجيش الذي يحظى بالدعم الأميركي"، مضيفاً "هذا ما جنته الديمقراطية الأميركية".

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرسمية "إيرنا" اعتمدت الأنباء المنشورة على الموقع الرسمي لإخوان المسلمين، وقالت: "الموقع الرسمي للإخوان المسلمين ذكر مقتل أكثر من 500 شخص من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إثر هجوم قوات الأمن على المعتصمين في القاهرة".

هذا وكتبت وكالة فارس للأنباء القريبة للحرس الثوري تحت عنوان: "ارتكاب المجزرة بحق مؤيدي مرسي"، وأضافت: "تفيد التقارير بأن قوات الجيش المصري قامت بحملة مباغتة لإنهاء اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية والنهضة، مستندة إلى أنباء قناة الجزيرة القطرية".

كما استندت الوحدة المركزية للأنباء التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي إلى تقارير قناة الجزيرة، مؤكدة مقتل 200 وجرح الآلاف إثر هجوم قوات الأمن المصرية لفضّ اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار موقع جريدة "همشهري" الصادرة في طهران إلى تقارير قناة "الميادين" اللبنانية القريبة من إيران والتي قامت ببث صور مباشرة من رابعة العدوية والنهضة والجيزة .