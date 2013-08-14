الإخوان يقتلون 4 من رجال الشرطة في مركز أمني بالقاهرة

أعلن التلفزيون المصري أن مناصرو الإخوان قتلوا 4 من رجال الشرطة بالرصاص، في مركز أمني بالقاهرة.

وعمد مناصرو الإخوان المسلمين إلى قطع بعض الطرقات الرئيسية في مدينتي القاهرة والإسكندرية، رداً على فض اعتصاميهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة. كما أحرقوا عدة كنائس بينها كنيسة العذراء في المنيا. في حين أفيد عن تعرضهم لبعض المارة في عدد من الأحياء. وأفاد مراسل "العربية" بقطع الإخوان شارع جامعة الدول العربية في المهندسين بالجيزة عند مسجد مصطفى محمود، متحدثاً عن سماع دوي إطلاق نار.

ووقعت اشتباكات بمنطقة ميدان مصطفى محمود، حيث تسلق بعض الملثمين المناطق المرتفعة عن الطريق حاملين أسلحة آلية وأطلقوا النيران على الطريق. كما تحصن معتصمو النهضة داخل حديقة الأورمان المجاورة للميدان وداخل كلية الهندسة. إلى ذلك، تجمع العشرات من أنصار الإخوان أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس، احتجاجاً على فض اعتصامي ميدان النهضة ورابعة العدوية.

من جهتها، أكدت مراسلة "العربية" في الإسكندرية أن الإخوان يقطعون حالياً طريقي الكورنيش في المدينة بمنطقة القائد إبراهيم وأبو قير، اللذين يعدان المحورين الرئيسيين لمدينة الإسكندرية. في المقابل أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، بشارعي قناة السويس، و45 شرق الإسكندرية.

وفي هذا السياق، قال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية: "إن هناك تجمعات للإخوان بمنطقة سموحة وفي مناطق متفرقة بالإسكندرية، ولن نسمح على الإطلاق بافتعال الفوضى في شوارع الإسكندرية". كما قطع مناصرو الإخوان الطرق والكباري الرئيسية بأسيوط وأغلقوا مداخل المدينة بالسيارات والدراجات البخارية والحجارة، مانعين دخول السيارات في الشوارع الرئيسية. وأشعل المعتصمون النيران في سيارة شرطة في أسيوط. واعتدوا على عسكري مجند بالضرب أثناء تواجده في الشارع.

وقام متظاهرون غاضبون ينتمون للتيار الإسلامي بتحطيم عدد من المحلات التجارية وواجهات بنكي الوطني والأهلي بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط. كما قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على منطقة التجنيد التابعة للقوات المسلحة بوسط أسيوط.

وفي سياق متصل، قام عدد من مؤيدي الإخوان بإشعال النيران في مجلس مدينة الغنائم واتجه آخرون إلى قسم الشرطة لمحاولة اقتحامه. وأكد شهود عيان تجمهر أنصار الإخوان أمام مجمع محاكم بني سويف وتكسيرهم للسيارات المركونة في المنطقة. كما تصدى الأمن المصري لمحاولة أنصار الإخوان محاصرة قسم شرطة حلوان.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن توقف حركة القطارات في كل مصر، في حين أكد وزير الطيران المصري أن حركة الملاحة في المطارات طبيعية. كما قال رئيس مترو الأنفاق أن المترو يعمل بصورة طبيعية.