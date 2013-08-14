الإخوان يلقون مدرعة من أعلى جسر.. ويمثلون بجثث جنود

أقدمت مجموعة من جماعة الإخوان على إسقاط "مدرعة" لقوات الأمن المصرية من فوق كوبري النزهة في مدينة نصر خلال مواجهة دامية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن.

ووفقاً لروايات ذكرها شهود عيان، بالإضافة إلى الفيديوهات التي انتشرت في موقع "يوتيوب"، قامت مجموعات من تنظيم الإخوان بالتمركز فوق وتحت الكوبري لمحاصرة رجال الأمن المتواجدين والقوات الخاصة، التي تفاجأت بعدد من الهجمات التي كانت على ما يبدو "منظمة" من قبل الإخوان.

ولم تقف هجمات أنصار الإخوان عند هذا الحد، بل استطاعوا إسقاط "مدرعة" تابعة لقوات الشرطة من أعلى الجسر لتسقط على الأرض، في مشهد أشبه بتلك المشاهد التي تصورها هوليوود.

وبحسب شهود عيان، أخرج أنصار الإخوان عدداً من الجنود كانوا بداخل "المدرعة" عندما سقطت، وقاموا بالتمثيل بالجثث على مرأى الكاميرات التي صورت المشهد كاملاً.

وعلق الكثير من المتابعين للأحداث، وخصوصا "الدموية"، بأن جماعة الإخوان بدأت منحى جديداً وخطيراً من خلال الوحشية التي ظهر بها عدد من أنصارهم.