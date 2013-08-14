الببلاوي: حالة الطوارئ ستبقى أقل فترة ممكنة

قال رئيس مجلس الوزراء المصري د. حازم الببلاوي في كلمة وجهها للشعب المصري إن حكومته ملتزمة بخارطة الطريق، وإنها لن تقصي أحد.

وأكد الببلاوي أن الهدف هو بناء دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية، وأن الحكومة أخّرت عملية فضّ الاعتصامين مراعاة لحساسية ظروف شهر رمضان، وأنه تم تكليف وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الشارع.

وحول فرض قانون الطوارئ قال الببلاوي إن الحاجة القصوى هي ما دعتهم إلى فرض هذا القانون، إذ لا يمكن بناء دولة في ظل الفوضى، كما لا يمكن بناء اقتصاد.

وأكد أن حالة الطوارئ ستستمر أقصر فترة ممكنة.