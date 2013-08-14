فرض حظر التجوال في 11 محافظة بمصر من 7 مساء حتى 6 صباحا

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بإعلان حظر التجوال في نطاق 11 محافظة هي: القاهرة ـ الجيزة ـ الاسكندرية ـ بنى سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ البحيرة ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ السويس.

وأوضح قرار الببلاوي أن حظر التجوال سيكون طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي أو لحين إشعار آخر، على أن يُعاقب بالسجن كل من يُخالف تلك الأوامر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وفي نفس السياق، قال المهندس عبدالله فوزي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إن الشركة سوف تبدأ في تنفيذ قرار حظر التجوال، حيث سيتم غلق أبواب المترو في الساعة السابعة مساء اليوم، وسيعود للعمل في الساعة السادسة صباح غد الخميس.

من جانبها، أعلنت الشرطة المصرية حالة الطوارئ في كافة أقسامها ومراكزها بعد قيام عدد من عناصر الإخوان بالاعتداء على بعض المراكز وأفراد الشرطة.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته عن وجود مخطط لجماعة الإخوان المسلمين يهدف إلى مهاجمة مراكز الشرطة في عدد من المحافظات المصرية.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أنها رصدت صدور تعليمات من قيادات إخوانية إلى كوادرها بمحافظات القاهرة، وبني سويف، والمنيا وأسيوط، بمهاجمة مقرات الشرطة.