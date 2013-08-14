باحث في الجماعات الإسلامية: هناك انشقاق في صفوف الإخوان

قال كمال حبيب، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "أنباء تواردت إليه بوجود تفاوض بين الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وبعض القيادات الهامة في الدولة بوساطة شخصيات دولية، للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر".

وأضاف حبيب خلال لقائه مع برنامج "الحدث المصري" أن "مصر تواجه أزمة جديدة لم تشهدها منذ نشأتها تحتاج فيها إلى اتخاذ قرار"، موضحاً أن "حركة المحافظين الجديدة بعثت برسائل لطمأنة المواطنين بأن الدولة ماضية في تنفيذ خارطة المستقبل"، مشدداً على أن "الحكومة لديها أمل أن يفضّ المتظاهرون الاعتصامات حتى لا تسيل الدماء".

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن "هناك مفاوضات سرية بين جماعة الإخوان المسلمين وأطراف بالدولة"، مشيراً إلى أن "هناك انشقاقاً في صفوف الإخوان ما بين قبول التفاوض أو التصعيد".

وتابع: "البرادعي وبهاء الدين ووزير الداخلية ذهبوا إلى عدم فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، والوضع الحالي أثبت أن لهم الغلبة".