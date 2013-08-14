بعد مباراة كرة القدم.. حفر بئر في ميدان رابعة العدوية

بعد تنظيم مباراة في كرة القدم بين معتصمي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وكذلك تحصين الميدان بالمنجنيق، جاء الدور على ممارسات أخرى أبرزها حفر بئر لتوفير المياه للمعتصمين.

وأوردت أيضاً "بوابة الأهرام" نقلاً عن صفحة حزب "الحرية والعدالة"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تمكّنوا من تركيب أعمدة إنارة تعمل بالخلايا الشمسية لمواجهة انقطاع الكهرباء.

وأضافت صفحة الحزب أنه "بعد تركيب أعمدة إنارة تعمل بالخلايا الشمسية.. مهندسو رابعة‬ يحفرون بئراً بعمق 200 متر لمقاومة محاولة حكومة الانقلاب قطع المياه".

ويأتي ذلك فيما تتردد الأنباء عن قيام الجهات المعنية بقطع الكهرباء والمياه عن المعتصمين في رابعة العدوية لتضييق الخناق عليهم.